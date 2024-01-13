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Newcastle United 2-3 Manchester City (Maç sonucu ÖZET)

İngiltere Premier Lig 21. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda konuğu olduğu Newcastle United'ı uzatma bölümünde gelen golle 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 22:33
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Newcastle United 2-3 Manchester City (Maç sonucu ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 45 puanla lider olan Liverpool'u takibini sürdürmek isteyen Manchester City, zorlu Newcastle United deplasmanına konuk oldu.

St. James' Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. Mücadelenin 2. dakikasında Newcastle United'dan Longstaff'ınn golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

26. dakikada Bernardo Silva ile öne geçen Man City'ye ev sahibi ekip 35'te Isak, 27'de de Gordon'la karşılık verdi: 2-1.

74. dakikada De Bruyne ile 2-2'lik eşitliği yakalayan Manchester City, 90+1. dakikada Oscar Bobb'un golüyle mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.

Bu galibiyetin ardından, Premier Lig'in 2. sırasındaki Manchester City 43 puana yükselirken, 10. sırada yer alan Newcastle United 29 puanda kaldı.

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