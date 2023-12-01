FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

Manchester United'da sezon başından beri yediği gollerle eleştirilen Andre Onana, son olarak Galatasaray maçındaki hatalarıyla da dikkat çekmişti.
Manchester United'da sezon başından beri yediği gollerle eleştirilen Andre Onana, son olarak Galatasaray maçındaki hatalarıyla da dikkat çekmişti.
Andre Onana'nın 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde oynanacak Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'na davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'nda iyi bir performans sergilemesi halinde Onana, Manchester United ile Premier Lig ve FA Cup'ta toplam 6 maç kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.
NTV'nin The Sun'dan aktardığı habere göre kaleyi Altay Bayındır'a kaptıracağı için endişelenen Onana, milli takıma katılmayı reddedebilir.
Buna karşın böyle bir durumda FIFA'nın konuya el atabileceği ve Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası boyunca Kırmızı Şeytanlar adına oynamasının yasaklanabileceği aktarıldı.
The Sun, konuyla ilgili FIFA yönetmeliğinde geçen ibareyi şöyle paylaştı:
"Kendi federasyonu tarafından temsil ettiği takımlardan biri için çağrılan bir oyuncu, ilgili federasyon tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, kayıtlı olduğu kulüpte oynama hakkına sahip değildir."
Andre Onana eğer milli takıma katılmayı reddederse Kamerun'un Manchester United ve kaleciye oynama izni vermesi gerektiği yine haber detayında yer aldı.
Manchester United, Andre Onana'yı yeni sezon öncesi kadrosuna katmış ve transfer için Inter'e 50.2 milyon euro ödemişti.