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FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a karşı İstanbul'da oynadığı maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Manchester United'da kaleci Andre Onana, yediği goller nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. Kamerunlu eldivenin yerini Altay Bayındır'a kaptırabileceği belirtildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 15:35
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FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

Manchester United'da sezon başından beri yediği gollerle eleştirilen Andre Onana, son olarak Galatasaray maçındaki hatalarıyla da dikkat çekmişti.

FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

Andre Onana'nın 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde oynanacak Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'na davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'nda iyi bir performans sergilemesi halinde Onana, Manchester United ile Premier Lig ve FA Cup'ta toplam 6 maç kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

NTV'nin The Sun'dan aktardığı habere göre kaleyi Altay Bayındır'a kaptıracağı için endişelenen Onana, milli takıma katılmayı reddedebilir.

FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

Buna karşın böyle bir durumda FIFA'nın konuya el atabileceği ve Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası boyunca Kırmızı Şeytanlar adına oynamasının yasaklanabileceği aktarıldı.

FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

The Sun, konuyla ilgili FIFA yönetmeliğinde geçen ibareyi şöyle paylaştı:

FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

"Kendi federasyonu tarafından temsil ettiği takımlardan biri için çağrılan bir oyuncu, ilgili federasyon tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, kayıtlı olduğu kulüpte oynama hakkına sahip değildir."

FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

Andre Onana eğer milli takıma katılmayı reddederse Kamerun'un Manchester United ve kaleciye oynama izni vermesi gerektiği yine haber detayında yer aldı.

FIFA devreye girebilir! Onana yerini Altay'a mı kaptırıyor?

Manchester United, Andre Onana'yı yeni sezon öncesi kadrosuna katmış ve transfer için Inter'e 50.2 milyon euro ödemişti.

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