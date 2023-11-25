Newcastle United 4 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Newcastle United, St. James' Park'ta Chelsea'yi konuk etti.
Newcastle United taraftarı önünde güçlü rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.
TSİ 18.00'de başlayan karşılaşmada 13. dakikada Isak'la öne geçen ev sahibi Newcastle United'a 23. dakikada Sterling cevap verdi: 1-1.
60'ta Lascelles'le tekrar öne geçen ev sahibi Newcastle'da Joelinton 1 dakika sonra skoru 3-1'e getirdi.
Chelsea'den Reece James 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçta gol perdesini 84. dakikada siyah beyazlı ekipten Anthony Gordon, kapattı: 4-1.
Bu galibiyetin ardından 23 puana ulaşan Newcastle United 6. sıraya yükselirken, 10. sıradaki Chelsea 16 puanda kaldı.
Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United, 2 Aralık Cumartesi günü sahasında Manchester United'ı konuk edecek; Chelsea ise 3 Aralık Pazar saat 17.00'de Brighton'ı evinde ağırlayacak.