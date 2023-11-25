Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United 4 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Newcastle United 4 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Newcastle United evinde Chelsea'yi konuk etti. Eddie Howe'nin öğrencileri güçlü rakibini 4 golle geçti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 19:59 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 20:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United 4 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Newcastle United, St. James' Park'ta Chelsea'yi konuk etti.

Newcastle United taraftarı önünde güçlü rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

TSİ 18.00'de başlayan karşılaşmada 13. dakikada Isak'la öne geçen ev sahibi Newcastle United'a 23. dakikada Sterling cevap verdi: 1-1.

60'ta Lascelles'le tekrar öne geçen ev sahibi Newcastle'da Joelinton 1 dakika sonra skoru 3-1'e getirdi.

Chelsea'den Reece James 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçta gol perdesini 84. dakikada siyah beyazlı ekipten Anthony Gordon, kapattı: 4-1.

Bu galibiyetin ardından 23 puana ulaşan Newcastle United 6. sıraya yükselirken, 10. sıradaki Chelsea 16 puanda kaldı.

Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United, 2 Aralık Cumartesi günü sahasında Manchester United'ı konuk edecek; Chelsea ise 3 Aralık Pazar saat 17.00'de Brighton'ı evinde ağırlayacak.

DİĞER
‘Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’inden samimi açıklamalar! Emre Bey: Eski Türkçe set sonrası da dilimden düşmüyor...
Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalar
Erman Toroğlu: "O iyi oynarsa..."
Galatasaray gole yaklaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev maçta kazanan çıkmadı!
Haaland'dan tarihi rekor!
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN 2023? | Kış lastiği hangi ayda takılır? Erken takılır mı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu: "O iyi oynarsa..." Erman Toroğlu: "O iyi oynarsa..." 20:15
Newcastle evinde Chelsea'ye acımadı! Newcastle evinde Chelsea'ye acımadı! 19:58
Abu Dabi'de pole pozisyonu Verstappen'in! Abu Dabi'de pole pozisyonu Verstappen'in! 19:38
Hakan Keleş: Oyuncularım inanılmaz şekilde istekliydi Hakan Keleş: Oyuncularım inanılmaz şekilde istekliydi 19:37
Dortmund'dan harika geri dönüş! Dortmund'dan harika geri dönüş! 19:34
Galatasaray gole yaklaştı! Galatasaray gole yaklaştı! 19:18
Daha Eski
Kemal Özdeş: Yanlış bir oyun oynadık Kemal Özdeş: Yanlış bir oyun oynadık 19:14
Boluspor İstanbul'da kazandı! Boluspor İstanbul'da kazandı! 18:57
Buruk: Abdülkerim dünkü idmanda... Buruk: Abdülkerim dünkü idmanda... 18:35
Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü! Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü! 18:03
G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu 18:03
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı! 17:26