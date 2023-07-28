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Riyah Mahrez Al Ahli'ye transfer oldu

Son dakika transfer haberleri... Manchester City forması giyen Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'ye transfer oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 15:05
Riyah Mahrez Al Ahli'ye transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'ye transfer oldu. İngiliz kulübü paylaştığı mesajda, "Gelecek için en iyisini diliyoruz Riyad" ifadelerini kullandı.

5 sezondur Manchester City forması giyen Riyad Mahrez, forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Yıldız isim, çıktığı 83 karşılaşmada 30 gole imzasını attı.

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