Riyah Mahrez Al Ahli'ye transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'ye transfer oldu. İngiliz kulübü paylaştığı mesajda, "Gelecek için en iyisini diliyoruz Riyad" ifadelerini kullandı.
5 sezondur Manchester City forması giyen Riyad Mahrez, forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Yıldız isim, çıktığı 83 karşılaşmada 30 gole imzasını attı.
All the best for the future, Riyad! 🫶@Mahrez22 ends his five year stay at City to join Al-Ahli Saudi Football Club. pic.twitter.com/zQCathsWIJ— Manchester City (@ManCity) July 28, 2023