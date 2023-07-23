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TRANSFER HABERİ: Moussa Diaby Aston Villa'da! Dev bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'yi Bayer Leverkusen'den transfer etti. İngiliz basını, Diaby'nin bonservis bedelinin ek ödemelerle 60 milyon euro'yu bulabileceğini öne sürdü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 10:34
TRANSFER HABERİ: Moussa Diaby Aston Villa'da! Dev bonservis bedeli

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'yi Bayer Leverkusen'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı formasını 10 kez giyen 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı. Sözleşmenin süresi ve transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.

İngiliz basını, Diaby'nin bonservis bedelinin ek ödemelerle 60 milyon euro'yu bulabileceğini öne sürdü.

Altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain'in A takımındaki ilk maçına 2018'de çıkan Diaby, 2019 yazında gittiği Bayer Leverkusen'de 172 karşılaşmada 49 gol attı.

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