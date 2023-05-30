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İngiltere'de sezonun en iyisi Guardiola

Manchester City'nin menajeri Josep Guardiola, takımını 5. kez İngiltere Premier Lig'de mutlu sona taşıdı. İspanyol menajer, Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 01:21
İngiltere'de sezonun en iyisi Guardiola

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, oylamada Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United), Roberto De Zerbi (Brighton) ve Marco Silva'yı (Fulham) geride bırakan Guardiola, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Bu sezon Premier Lig'de şampiyon olan ve İngiltere Federasyon Kupası'nda finale kalan Manchester City'yi 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de taşıyan Guardiola, 2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarının ardından kariyerinde 4. kez bu ödülü kazandı.

Guardiola, bu ödülü üçer kez elde eden Portekizli Jose Mourinho ve Fransız Arsene Wenger'i geride bıraktı. Sir Alex Ferguson, 11 kezle ödülü en fazla kazanan teknik direktör konumunda bulunuyor.

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