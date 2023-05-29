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Chelsea Mauricio Pochettino'yla anlaştığını duyurdu

Son dakika spor haberleri... Son olarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i çalıştıran 51 yaşındaki Arjantinli antrenör Mauricio Pochettino, Chelsea'nin yeni teknik direktörü oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:29
Chelsea Mauricio Pochettino'yla anlaştığını duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktörlük görevine, Arjantinli Mauricio Pochettino getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere iki sezonluğuna anlaşma sağlandığı ve kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.

Premier Lig'de daha önce Southampton ve Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2021'de göreve geldiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile lig ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Büyük bütçeli transferler yapmasına rağmen bu sezon hedeflediği başarıların uzağında kalan Chelsea, ligi 44 puanla 12. sırada tamamladı.

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