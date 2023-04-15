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Aston Villa 3-0 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 16:31
Aston Villa 3-0 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jacob Ramsey, 64 ve 83. dakikalarda Ollie Watkins kaydetti.

Bu sonucun ardından Aston Villa 50 puana yükseldi ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Newcastle United ise 56 puanda kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Ligin bir sonraki maçında Aston Villa deplasmanda Brentford'la karşılaşacak. N. United ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

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