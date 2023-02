Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte ameliyat oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Antonio Conte, safra kesesinden ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren 53 yaşındaki çalıştırıcının İtalya'daki evinde dinleneceği kaydedildi.

Conte'nin yerine bu süreçte takımı yardımcısı Critian Stellini'nin idare edeceği aktarıldı.

Following a routine post-operation check in Italy yesterday, Antonio Conte will remain at his family home to recover from his recent surgery.



Health is the most important consideration and everyone at the Club wishes him well.



Cristian Stellini will assume First Team duties.