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Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte ameliyat oldu

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştıran teknik direktör Antonio Conte'nin safra kesesi alındı. Ameliyatı başarılı geçen İtalyan çalıştırıcı, bir süre evinde istirahat edecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 14:17
Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte ameliyat oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Antonio Conte, safra kesesinden ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren 53 yaşındaki çalıştırıcının İtalya'daki evinde dinleneceği kaydedildi.

Conte'nin yerine bu süreçte takımı yardımcısı Critian Stellini'nin idare edeceği aktarıldı.

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