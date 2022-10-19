Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool West Ham United 1-0 ( MAÇ SONUCU ÖZET)

Liverpool West Ham United 1-0 ( MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool kendi evinde West Ham United'ı konuk etti. Mücadeleden ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte haberin detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 23:54
Liverpool West Ham United 1-0 ( MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Puan tablosunun orta sıralarındaki takımların mücadelesinde, geçen sezonun ikincisi Liverpool, West Ham United'ı ağırladı. Liverpool, Darwin Nunez'in 22. dakikada attığı golle mücadeleyi kazandı.

Haftaya 4. sırada başlayan Chelsea'nin Brentford'a konuk olduğu karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Chelsea'nin ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Chelsea 20 puanla 4. sırada yer aldı. Chelsea gibi maç eksiği bulunan Liverpool da 16 puanla 7. sıraya yükseldi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, NEF Stadyumu'nda bir ilke imza attı! Tam 274. resmi maç sonunda...
Demet Akalın “Düğününe giderim” deyip detayları anlattı! Ebru Gündeş açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü! Bazı hemcinsleri fena kızdı
Okan Buruk maç bitince tribünlere koştu ve...
Galatasaray bu gollerle turladı! İşte 7 gol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
M. Unitedlı Greenwood serbest bırakıldı
Manchester United - Tottenham maçı saat kaçta?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Canlı döviz kuru takibi (19 Ekim 2022)
Sayısal Loto çekildi mi? (19 Ekim 2022)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sociedad tek golle güldü! Sociedad tek golle güldü! 23:37
Okan Buruk maç bitince tribünlere koştu ve... Okan Buruk maç bitince tribünlere koştu ve... 23:35
Ross: Taraftarın önünde oynamaktan keyif aldım Ross: Taraftarın önünde oynamaktan keyif aldım 23:30
Valladolid gol oldu yağdı! Valladolid gol oldu yağdı! 23:29
Rashica: Daha farklı da olabilirdi! Rashica: Daha farklı da olabilirdi! 23:23
İspanya'da sessiz gece İspanya'da sessiz gece 23:20
Daha Eski
Okan Buruk: G.Saray ruhunu ortaya koyduk Okan Buruk: G.Saray ruhunu ortaya koyduk 23:20
Galatasaray bu gollerle turladı! İşte 7 gol Galatasaray bu gollerle turladı! İşte 7 gol 23:05
Galatasaray gol yağmuru ile üst turda! Galatasaray gol yağmuru ile üst turda! 22:53
Hamza farkı 7'ye çıkardı! Hamza farkı 7'ye çıkardı! 22:49
6. gol Kerem'den 6. gol Kerem'den 22:42
Ross bu golle farkı 5'e çıkarttı! Ross bu golle farkı 5'e çıkarttı! 22:34