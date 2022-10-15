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Tottenham - Everton: 2-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Londra ekibi Tottenham sahasında Everton'u konuk etti. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 22:22
Tottenham - Everton: 2-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tottenham Hotspur Statı'ndaki 11. Hafta mücadelesinde maçın ilk golünü 59. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Kane, Tottenham formasıyla 400. maçına çıktı.

Maçın 86. dakikasında Pierre-Emile Hojbjerg takımının ikinci golünü attı ve karşılaşma, Tottenham'ı 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle Tottenham, 23 puanla zirve takibini sürdürürken Everton ise 10 puanda kaldı.

Ligde Leicester City-Crystal Palace maçı ise golsüz berabere bitti.

Bu sonuçla Leicester City, 5 puanla düşme hattında kalırken Crystal Palace ise 10 puanda bulunuyor.

Leicester City forma giyen ve maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, süre almadı.



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