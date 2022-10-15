Tottenham - Everton: 2-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tottenham Hotspur Statı'ndaki 11. Hafta mücadelesinde maçın ilk golünü 59. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Kane, Tottenham formasıyla 400. maçına çıktı.
Maçın 86. dakikasında Pierre-Emile Hojbjerg takımının ikinci golünü attı ve karşılaşma, Tottenham'ı 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu galibiyetle Tottenham, 23 puanla zirve takibini sürdürürken Everton ise 10 puanda kaldı.
Ligde Leicester City-Crystal Palace maçı ise golsüz berabere bitti.
Bu sonuçla Leicester City, 5 puanla düşme hattında kalırken Crystal Palace ise 10 puanda bulunuyor.
Leicester City forma giyen ve maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, süre almadı.