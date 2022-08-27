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Manchester City - Crystal Palace: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Manchester ekibinin sahasında oynanan mücadele 4-2'lik skorla ev sahibi takımın lehine sonuçlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:08
Manchester City - Crystal Palace: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. İki devresi de farklı oyunlarla geçen maçı Manchester City, geri dönüşe imza atarak, 4-2 kazandı. City'nin dönüşünün baş mimarı ise Borussia Dortmund'tan bu sezon başı kadroya katılan Erling Haaland oldu.

City'nin gollerini 53'te Bernardo Silva, 62, 70 ve 81. dakikalarda Haaland kaydetti. Konuk ekip Crystal Palace'ın golleri ise 4. dakikada John Stones (k.k), 21'de Joachim Andersen kaydetti.

Manchester City bu galibiyetle 10 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Crystal Palace ise 4 puanla 13. sırada alıyor.

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