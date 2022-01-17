Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Christian Eriksen'e teklif!

EURO 2020 'de Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı maçta kalp krizi geçiren yıldız futbolcu Christian Eriksen Premier Lig'e dönebilir.

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre Brentford , Inter'le sözleşmesi geçtiğimiz günlerde resmen feshedilen Danimarkalı futbolcuya 6 aylık sözleşme teklif etti. Oyuncunun sağlık durumunda sorun olmaması halinde 1 yıl uzatma opsiyonunun da bulunacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz haftalarda profesyonel futbol kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Eriksen, hedefinin Danimarka Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na gidebilmek olduğunu dile getirmişti. Eriksen'in menajeri Martin Schoots da yıldız ismin Premier Lig'e dönmesinin 'eve dönmek' gibi hissetireceğini belirtmişti.