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Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Christian Eriksen'e teklif!

Son dakika transfer haberleri... EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı formasıyla kalp krizi geçirdikten sonra Inter'le olan sözleşmesi feshedilen yıldız futbolcu Christian Eriksen'e İngiliz ekibi Brentford'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:46
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Christian Eriksen'e teklif!

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı maçta kalp krizi geçiren yıldız futbolcu Christian Eriksen Premier Lig'e dönebilir.

Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Christian Eriksen'e teklif!

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre Brentford, Inter'le sözleşmesi geçtiğimiz günlerde resmen feshedilen Danimarkalı futbolcuya 6 aylık sözleşme teklif etti. Oyuncunun sağlık durumunda sorun olmaması halinde 1 yıl uzatma opsiyonunun da bulunacağı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Christian Eriksen'e teklif!

Geçtiğimiz haftalarda profesyonel futbol kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Eriksen, hedefinin Danimarka Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na gidebilmek olduğunu dile getirmişti. Eriksen'in menajeri Martin Schoots da yıldız ismin Premier Lig'e dönmesinin 'eve dönmek' gibi hissetireceğini belirtmişti.

Son dakika transfer haberi: Brentford'dan Christian Eriksen'e teklif!

Christian Eriksen kalp krizi geçirdikten sonra kalbine yerleştirilen pil nedeniyle Serie A kuralları gereği kariyerine Inter'de devam edememişti. Yıldız orta saha çalışmalarını ise bireysel olarak futbola başladığı kulüp olan Odense Boldklub'de sürdürüyordu.

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