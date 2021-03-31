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Neden olmasın?

, hakkında çıkan R.Madrid iddialarını doğrularcasına "Gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor. Bu yüzden, neden olmasın?" cevabını verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:02 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Neden olmasın?

'un yıldız ismi , zaman zaman hakkında çıkan 'ya transfer olacağı iddialarını doğrular nitelikte konuştu. 'ndeki maçıyla ilgili 'ya açıklama yapan 28 yaşındaki kanat forvet, bu sırada 'da oynayıp oynamayacağına yönelik soruyu, "Kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Neden olmasın?" sözleriyle yanıtlayıp transfere açık kapı bıraktı.

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Salah, "Kalmak bana bağlı değil. Ne olacağını göreceğiz. Daha uzun yıllar oynayabilmeyi umuyorum. Belki bir gün İspanya'da oynayabilirim. Gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor. Bu yüzden, neden olmasın?" ifadelerini kullandı. ile arasındaki ilişkiyi de profesyonel olarak belirtti. Salah'ın ismi ile anılıyordu.

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