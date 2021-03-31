Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah, zaman zaman hakkında çıkan İspanya'ya transfer olacağı iddialarını doğrular nitelikte konuştu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçıyla ilgili Marca'ya açıklama yapan 28 yaşındaki kanat forvet, bu sırada La Liga'da oynayıp oynamayacağına yönelik soruyu, "Kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Neden olmasın?" sözleriyle yanıtlayıp transfere açık kapı bıraktı.

KLOPP İLE PROFESYONELİZ

Salah, "Kalmak bana bağlı değil. Ne olacağını göreceğiz. Daha uzun yıllar oynayabilmeyi umuyorum. Belki bir gün İspanya'da oynayabilirim. Gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor. Bu yüzden, neden olmasın?" ifadelerini kullandı. Jürgen Klopp ile arasındaki ilişkiyi de profesyonel olarak belirtti. Salah'ın ismi Real ile anılıyordu.