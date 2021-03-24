Patrick van Aanholt kimdir? Kariyeri, yaşı, hayatı ve tüm bilinmeyenleri... | GS transfer haberleri

Galatasaray'ın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme ile birlikte Hollandalı yıldızın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte detaylar...

PATRICK VAN AANHOLT

Patrick van Aanholt 29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'da doğdu. Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'da 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.