Haberler İngiltere Premier Lig Partizan'ın genç yıldızı Filip Stevanovic Manchester City'de!

Partizan'ın genç yıldızı 'de!

ekiplerinden Partizan, 18 yaşındaki genç yıldız 'in transferi için İngiliz devi ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 13:19
Partizan'ın genç yıldızı Filip Stevanovic Manchester City'de!

ekibi , 'ın Partizan takımından kanat oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

Partizan Kulübü, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Stevanovic'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın ara döneminde resmiyet kazanacağını duyurdu.

Sırbistan basınında Manchester City'nin transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği ve 2018'de A takıma yükseldiği Partizan'da 54 maça çıkan Stevanovic, 12 gol kaydetti.

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