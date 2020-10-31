Sheffield United 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ve Sheffield United, Bramall Lane'de kozlarını paylaştı. Mücadele City'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Karşılaşmanın tek golü 28. dakikada Kevin de Bruyne'ün asistinde Kyle Walker'dan geldi.
Öte yandan İlkay Gündoğan, 85. dakikada Riyad Mahrez yerine oyuna girdi.
Bu sonuçla City, 11 puanla 7. sırada kendine yer bulurken Sheffield Utd, 1 puanla 19. sırada yer aldı.
Sheffield United gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Manchester City ise Liverpool'u evinde ağırlayacak.