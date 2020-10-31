Haberler İngiltere Premier Lig Sheffield United 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

0-1 | MAÇ SONUCU

'in 6. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele City'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 17:40
Sheffield United 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

'de ve , Bramall Lane'de kozlarını paylaştı. Mücadele City'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın tek golü 28. dakikada Kevin de Bruyne'ün asistinde Kyle Walker'dan geldi.

Öte yandan İlkay Gündoğan, 85. dakikada Riyad Mahrez yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla City, 11 puanla 7. sırada kendine yer bulurken Sheffield Utd, 1 puanla 19. sırada yer aldı.

Sheffield United gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Manchester City ise Liverpool'u evinde ağırlayacak.

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