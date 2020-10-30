Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu teklifi belli oldu

Milan formasıyla 4. yılına giren Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dev kulüplerin listesine girdi. İtalyan ekibi ile oynadığı 8 resmi karşılaşmada 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen; A Milli Takım'la da UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 3 maçta birer gol ve asist yapan yıldız futbolcu, Manchester United'ın gözdesi haline geldi. Sezon sonu sözleşmesinin biteceği Milan'da yıllık 2.5 milyon euro kazanan 26 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibi, kesenin ağzını açtı.



SENEYE İNGİLTERE'DE

Manchester United, bonservis bedeli ödemeyeceği Çalhanoğlu'na senelik tam 10 milyon euro önerdi. Geçtiğimiz günlerde masaya oturduğu Milan'lı yöneticilerin yıllık 3 milyon euro'luk teklifine olumsuz yanıt veren yıldız futbolcunun gelecek sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'de sahne alacağı iddia edildi. İtalyan temsilcisinin takımda kalması için büyük çaba sarfettiği milli futbolcunun menajeri aracılığıyla da İngiltere'ye gitme talebini ilettiği ileri sürüldü.



67

Tam 4. sezonuna girdiği Milan'da 137 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 67 gole direkt katkı sağladı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 27 kez rakip fileleri havalandırdı, 40 da asist yaptı.



