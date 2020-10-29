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Zlatan Ibrahimovic'ten 'ya corona virüsü göndermesi

İtalyan ekibi Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 'un Portekizli starı 'ya corona virüsü göndermesinde bulundu. Zlatan hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım Ama sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 19:17
Zlatan Ibrahimovic'ten Cristiano Ronaldo'ya corona virüsü göndermesi

İtalya Ligi takımlarından Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic corona virüsü ile ilgili açıklamada bulundu.

'un maçında corona virüsü testleri uzun süredir pozitif çıktığı için forma giyemeyen , sosyal medya hesabından durma tepki göstererek "Gayet sağlıklı ve iyiyim. PCR testi saçmalık." ifadelerini kullanmıştı. Yıldız futbolcu bu paylaşımının ardından tepki çekmiş ve yorumunu kaldırmak zorunda kalmıştı.

Ronaldo, sonucunun negatif olacağını günü beklerken, Zlatan Ibrahimovic'ten çarpıcı bir açıklama geldi. hesabından bir açıklama yapan Zlatan "Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım Ama sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma. Kafanı kullan, kurallara saygı duy; maske ve mesafe. Biz kazanacağız!" dedi.

İtalyan basını bu açıklamaların Ronaldo'ya gönderme olduğunu öne sürdü.


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