Zlatan Ibrahimovic'ten Cristiano Ronaldo'ya corona virüsü göndermesi

İtalya Ligi takımlarından Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic corona virüsü ile ilgili açıklamada bulundu.

Juventus'un Barcelona maçında corona virüsü testleri uzun süredir pozitif çıktığı için forma giyemeyen Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından durma tepki göstererek "Gayet sağlıklı ve iyiyim. PCR testi saçmalık." ifadelerini kullanmıştı. Yıldız futbolcu bu paylaşımının ardından tepki çekmiş ve yorumunu kaldırmak zorunda kalmıştı.

Ronaldo, sonucunun negatif olacağını günü beklerken, Zlatan Ibrahimovic'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Instagram hesabından bir açıklama yapan Zlatan "Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım Ama sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma. Kafanı kullan, kurallara saygı duy; maske ve mesafe. Biz kazanacağız!" dedi.

İtalyan basını bu açıklamaların Ronaldo'ya gönderme olduğunu öne sürdü.



