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Brighton 2-3 | MAÇ SONUCU

'in 3. hafta mücadelesinde Brighton sahasında 'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 90+10. dakikada penaltıdan bulduğu golle 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 08:35 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:38
Brighton 2-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

'de heyecan devam ediyor. Ligin 3. haftasında Brighton ile kozlarını paylaştı. Uzun süre konuşlacak cinsten bir mücadele yaşanırken, gol düellosunu 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United kazandı. Karşılaşmada konuk ekibin golleri 43. dakikada Lewis Dunk (kk), 55. dakikada Rashford ve 90+10. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti. Brighton'un golleri ise 40. dakikada penaltıdan Maupay ve 90+5'te March'dan geldi. Premier Lig'in 4. haftasında United, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Brighton ise aynı haftada Everton'a konuk olacak.

TARİHE GEÇTİ!
Mücadelenin hakemi Chris Kavanagh, 90+7. dakikada bitiş düdüğünü çaldı. Ancak, bitiş düdüğü sonrası VAR'dan uyarı geldi. Hakem VAR'dan inceleme yaparken, futbolcuların bir kısmı soyunma odasına da gitti.Neal Maupay'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı kararını veren hakem Kavanagh, futbolcuları çağırdı ve temdit penaltısı kullandırdı. 90+10'da topun başına gelen Fernandes, topu ağlara gönderdi ve United, temdit penaltısıyla kazandı.

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