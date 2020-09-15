Paul Pogba'nın kardeşi Florentin corona virüsüne yakalandı!

İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın kardeşi Florentin Pogba, corona virüsüne yakalandı.
Fransa Ligue 2 takımlarından Sochaux'da forma giyen 30 yaşındaki stoperin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanırken, oyuncunun derhal karantinaya alındığı bildirildi. Florentin Pogba, bir dönem ülkemizde de Gençlerbirliği'nde oynamıştı.
Öte yandan ağustos ayında corona virüsü testi pozitif çıkan Paul Pogba, iyileşti. Oyuncunun son yapılan testinin negatife döndüğü ve takıma katıldığı kaydedildi.