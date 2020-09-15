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Haberler İngiltere Premier Lig Paul Pogba'nın kardeşi Florentin corona virüsüne yakalandı!

'nın kardeşi Florentin corona virüsüne yakalandı!

ekiplerinden 'da forma giyen Fransız futbolcu , geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanmıştı. Son testi negatife dönen yıldız isme bir kötü haber daha geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 10:28
Paul Pogba'nın kardeşi Florentin corona virüsüne yakalandı!

İngiliz ekibi 'da forma giyen 'nın kardeşi , corona virüsüne yakalandı.

Fransa Ligue 2 takımlarından Sochaux'da forma giyen 30 yaşındaki stoperin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanırken, oyuncunun derhal karantinaya alındığı bildirildi. Florentin Pogba, bir dönem ülkemizde de 'nde oynamıştı.

Öte yandan ağustos ayında corona virüsü testi pozitif çıkan Paul Pogba, iyileşti. Oyuncunun son yapılan testinin negatife döndüğü ve takıma katıldığı kaydedildi.