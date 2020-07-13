Manchester City'e CAS müjdesi! Men cezası kaldırıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e, Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA tarafından iki yıl Avrupa kupalarından men ve 30 milyon Euro'luk bir para cezası gelmişti.

Bu kararı CAS'a taşıyan İngiliz ekibine müjdeli haber geldi. Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), City'nin men cezasını kaldırdığını duyurdu. İngiliz temsilcisi yalnızca 10 milyon Euro para cezası ödeyecek.

Açıklamada, Uluslararası Tahkim Kurulu'nun, Manchester City'ye verilen iki sezon Avrupa kupalarından men kararını duruşmalarda yeterli delil sunulamaması ve iddia edilen ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı kaldırdığı kaydedildi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, sponsorluk ve 2012-16 yıllarındaki gelirlerini şişirdiği gerekçesiyle şubat ayında İngiliz ekibini Avrupa kupalarından men etmişti.

UEFA'nın men cezası verdiği temsilcimiz Trabzonspor'un da Manchester City gibi CAS'a yaptığı itiraz perşembe günü karara bağlanacak.