Christoph Daum teknik direktörlük görevi için Bristol City'ye başvurdu! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Futbol Daum'un İngiltere hayali... O takıma iş için başvurdu!

teknik direktörlük görevi için 'ye başvurdu!

Christoph Daum teknik direktörlük görevi için Bristol City'ye başvurdu!

'de , ve 'da görev yapan Alman teknik adam 'un 'de çalışmak istediği belirtildi. Championship ekibi Brsitol City'nin 'su , 66 yaşındaki hocanın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

'de , ve 'u çalıştıran teknik direktör , 'de görev yapmanın hayalini kuruyor...

Yaklaşık 3 yıldır boşta olan 66 yaşındaki teknik adamın, Championship takımlarından ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Bristol City 'su , deneyimli teknik adamın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kariyerinde 5 lig şampiyonluğu bulunan Daum, son olarak Romanya 'nı çalıştırmış ve 2017 yılında görevinden ayrılmıştı.

  1. 10.07.2020
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