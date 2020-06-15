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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Aktüel haberler (15.06.2020)

Aktüel haberler (15.06.2020)

Spor dünyasından günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE TRANSFER 1 TEMMUZ'DA
Koronavirüsün derinden sarstığı futbolda tarihleri de merak edilen başlıca konulardan biri. , koronavirüs salgını nedeniyle liglerin bitiş tarihlerinin uzamasının ardından transfer dönemleriyle ilgili güncellemeler yaptı. için yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek. Kış transfer dönemi ise 1 Ocak 2021'de başlayıp 28 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Diğer liglerde ise sadece İngiltere'de 19 Haziran'da transfer başlayacak. , Fransa, ve Almanya'da Türkiye'deki gibi 1 Temmuz'da transfer start alacak.

SANAL LE MANS'A TÜRK DAMGASI
Türk motor sporları pilotlarından sporcusu Ayhancan Güven, "Sanal Le Mans 24 Saat" yarışında şampiyon oldu. Simülasyona taşınan yarışta Güven'li Porsche Esports Takımı, GTE sınıfında mutlu sona ulaştı.

SERDAR DURSUN, KOÇAK'I ÜZDÜ
Transferde adı G.Saray ve Beşiktaş ile anılan , Bundesliga 2'de takımı Darmstadt'ın, Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Hannover karşısında 3-2 kazanmasında başrol oynadı. Dursun, maçta ilk golü attı.

ATLETİZMDE KAMPLAR BAŞLAYACAK
Atletizm Federasyonu Başkanı , önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çintimar, "Sahalarımız açıldı, 2-3 aylık boşluğu kapatacağız. Toplu kamplarımız başlayacak" dedi.

ADA'DA KORONA ŞOKU!
ekibi 'de forma giyen bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Premier Lig'den yapılan açıklamada, 11-12 Haziran tarihlerinde bin 200 kişinin testten geçtiği ve iki pozitif vakaya rastlandığı belirtildi. Norwich, bunlardan birinin oyuncuları olduğunu duyurdu.

LARKIN'DEN NBA ŞARTI
'in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin, NBA'e geri dönmesi için şartları olduğunu belirtti. ABD basınına açıklamalar yapan Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

  1. 15.6.2020
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