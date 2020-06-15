Aktüel haberler (15.06.2020)

TÜRKİYE'DE TRANSFER 1 TEMMUZ'DA

Koronavirüsün derinden sarstığı futbolda transfer tarihleri de merak edilen başlıca konulardan biri. FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin bitiş tarihlerinin uzamasının ardından transfer dönemleriyle ilgili güncellemeler yaptı. Türkiye için yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek. Kış transfer dönemi ise 1 Ocak 2021'de başlayıp 28 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Diğer liglerde ise sadece İngiltere'de 19 Haziran'da transfer başlayacak. İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya'da Türkiye'deki gibi 1 Temmuz'da transfer start alacak.

SANAL LE MANS'A TÜRK DAMGASI

Türk motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, "Sanal Le Mans 24 Saat" yarışında şampiyon oldu. Simülasyona taşınan yarışta Güven'li Porsche Esports Takımı, GTE sınıfında mutlu sona ulaştı.

SERDAR DURSUN, KOÇAK'I ÜZDÜ

Transferde adı G.Saray ve Beşiktaş ile anılan Serdar Dursun, Bundesliga 2'de takımı Darmstadt'ın, Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Hannover karşısında 3-2 kazanmasında başrol oynadı. Dursun, maçta ilk golü attı.

ATLETİZMDE KAMPLAR BAŞLAYACAK

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çintimar, "Sahalarımız açıldı, 2-3 aylık boşluğu kapatacağız. Toplu kamplarımız başlayacak" dedi.

ADA'DA KORONA ŞOKU!

Premier Lig ekibi Norwich City'de forma giyen bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Premier Lig'den yapılan açıklamada, 11-12 Haziran tarihlerinde bin 200 kişinin testten geçtiği ve iki pozitif vakaya rastlandığı belirtildi. Norwich, bunlardan birinin oyuncuları olduğunu duyurdu.

LARKIN'DEN NBA ŞARTI

Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin, NBA'e geri dönmesi için şartları olduğunu belirtti. ABD basınına açıklamalar yapan Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.