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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol Bir futbolcuda daha corona virüsü tespit edildi!

Japon futbolunda corona virüsü vakası! ...

Japon futbolunda corona virüsü vakası! Mitchell Langerak...

1. Futbol Ligi takımlarından Nagoya Grampus'ta forma giyen Avustralyalı kaleci 'ın corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve futbolculara uygulanan testin ardından sonucu pozitif çıkan Avustralyalı kaleci Langerak'ın hastalık belirtileri göstermediği, karantina sürecini Aichi ilindeki bir hastanede geçireceği belirtildi.

Ülkede salgın nedeniyle şubat ayından bu yana ertelenen 1. Futbol Ligi'nin, 4 Temmuz'da yeniden başlatılması planlanıyor.

Resmi verilere göre, Japonya'da bugüne kadar 17 bin 141 kişi corona virüsüne yakalanırken, 916 kişi ise hayatını kaybetti.

  1. 08.06.2020
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