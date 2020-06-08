Japon futbolunda corona virüsü vakası! Mitchell Langerak...
Japonya 1. Futbol Ligi takımlarından Nagoya Grampus'ta forma giyen Avustralyalı kaleci Mitchell Langerak'ın corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve futbolculara uygulanan testin ardından sonucu pozitif çıkan Avustralyalı kaleci Langerak'ın hastalık belirtileri göstermediği, karantina sürecini Aichi ilindeki bir hastanede geçireceği belirtildi.
Ülkede salgın nedeniyle şubat ayından bu yana ertelenen 1. Futbol Ligi'nin, 4 Temmuz'da yeniden başlatılması planlanıyor.
Resmi verilere göre, Japonya'da bugüne kadar 17 bin 141 kişi corona virüsüne yakalanırken, 916 kişi ise hayatını kaybetti.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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