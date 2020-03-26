Pep’ten 1 milyon euro

Çin'de başlayıp dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs insanlığı ciddi biçimde tehdit etmeye devam ediyor. Futbol dünyası da bu dönemde büyük bir özveriyle çalışan sağlık sektörüne bağışlarını sürdürüyor. Son olarak Manchester City'nin hocası Guardiola da bu kampanyaya katıldı. Başarılı çalıştırıcı, İspanya'yı etkisi altına alan ve 3 bin kişiye yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüsle mücadele için Barcelona Tıp Fakültesine 1 milyon euro'luk yardımda bulundu.

40 BİN KİŞİYİ ETKİLEDİ

Koronavirüs İspanya'da 40 bin kişiyi etkilemiş durumda. Guardiola'nın yetiştiği Katalunya Bölgesi de ciddi bir tehdit altında. Başarılı çalıştırıcı, sadece para yardımı yapmakla yetinmedi 500 yatak da bağışladı. Daha önce Barcelona'nın yıldızı Messi de Guardiola'nın bağış yaptığı fakülteye 500 bin euro göndermişti. 500 bin euro da ülkesi Arjantin'in sağlık sektörüne bağış yapmıştı. Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo da Lizbon ve Porto'daki hastanelere 1 milyon euro bağışta bulunmuştu.