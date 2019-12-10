Rusya'da deprem

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA), dünkü kararı tüm dünyada konuşuldu. WADA, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca uluslararası organizasyonlardan men etti. WADA Sözcüsü James Fitzgerald, bu kararı açıklarken, Rusya milli marşı ve bayrağının 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA dünya Kupası'nda yer almayacağı duyuruldu.

CEZALARI BİTMİYOR

Fitzgerald, Rusya'nın global çaptaki büyük organizasyonlardan men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. Ayrıca Rus sporcuların doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo'da yer alabileceği belirtildi. Rusya, ev sahipliği yaptığı 2014 Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te men cezası almıştı.