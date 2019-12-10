Rusya'da deprem
Rusya’nın 4 yıl boyunca olimpiyat ve Dünya Kupası dahil olmak üzere uluslararası organizasyonlarda yer almayacağı açıkland
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA), dünkü kararı tüm dünyada konuşuldu. WADA, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca uluslararası organizasyonlardan men etti. WADA Sözcüsü James Fitzgerald, bu kararı açıklarken, Rusya milli marşı ve bayrağının 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA dünya Kupası'nda yer almayacağı duyuruldu.
CEZALARI BİTMİYOR
Fitzgerald, Rusya'nın global çaptaki büyük organizasyonlardan men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. Ayrıca Rus sporcuların doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo'da yer alabileceği belirtildi. Rusya, ev sahipliği yaptığı 2014 Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te men cezası almıştı.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
Rusya'da deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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