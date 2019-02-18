Leeds United'a casusluk cezası
18 Şubat 2019, Pazartesi
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'a casusluk cezası

Leeds United'a casusluk cezası

İngiliz Futbol Ligi (), teknik heyetten birini maç öncesi rakip takımın antrenmanına gönderen ekibi 'a 200 bin sterlin para cezası verdi.

'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta 'in 27. haftasında oynanan karşılaşmadan bir gün önce konuk takım Derby County'nin antrenmanını izlemekle suçlanan Kulübü, iyi niyet kurallarını çiğnedi.

Disiplin soruşturması sonucu Leeds United, 200 bin sterlin para ve kınama cezası aldı.

  1. 19.2.2019 01:32
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