Leeds United'a casusluk cezası

EFL'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İngiltere Championship'in 27. haftasında oynanan karşılaşmadan bir gün önce konuk takım Derby County'nin antrenmanını izlemekle suçlanan Leeds United Kulübü, iyi niyet kurallarını çiğnedi.

Disiplin soruşturması sonucu Leeds United, 200 bin sterlin para ve kınama cezası aldı.