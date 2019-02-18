Leeds United'a casusluk cezası
İngiliz Futbol Ligi (EFL), teknik heyetten birini maç öncesi rakip takımın antrenmanına gönderen İngiltere Championship ekibi Leeds United'a 200 bin sterlin para cezası verdi.
EFL'den yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İngiltere Championship'in 27. haftasında oynanan karşılaşmadan bir gün önce konuk takım Derby County'nin antrenmanını izlemekle suçlanan Leeds United Kulübü, iyi niyet kurallarını çiğnedi.
Disiplin soruşturması sonucu Leeds United, 200 bin sterlin para ve kınama cezası aldı.
- 19.2.2019 01:32
-
Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
-
Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
-
Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
Leeds United'a casusluk cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.