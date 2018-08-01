Everton, Lucas Digne'yi kadrosuna kattı
Premier Lig ekiplerinden Everton, İspanyol temsilcisi Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Lucas Digne ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Everton bu transfer için 20 milyon Euro ödeyecek.
Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiliz ekibi Everton, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Premier Lig ekibi, Barcelona'da oynayan Fransız defans oyuncusu Lucas Digne'yi kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Digne ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Everton'ın bu transfer için Barca'ya 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Başarılı futbolcu 12 numaralı formayı giyecek.
25 yaşındaki futbolcu 2016 yılında Paris Saint-Germain'den Barcelona'ya 16.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Digne kariyerinde daha önce Lille'de de forma giydi.
Fransız futbolcu, Barcelona ile geçtiğimiz sezon çıktığı 20 müsabakada 1 gol kaydetti.
- 1.8.2018 12:40
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Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor
Toplam 2
Yorum
eray tolga avrupa ligi kaldıramaz tek başına sakatlansa utku ile avrupa maçlarına gidemeyiz artık takımı bozmayın transfer yapın sadece
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Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor
Toplam 2
Yorum
eray lig başlıyor 10 numara kaleci forvet hala yok zorlu maçlarda görürüz avrupada ilerledikçe zorlu rakiplerde çıkacak
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Galatasaray'ın Ndiaye planı belli oldu! 9 Ağustos beklenecek
Toplam 3
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trakyalı aplan abdurahimalbayrak b plan bülent yıldırım c plan cüneyt çakıt f plan fenerin şampiyonluğu engel bjk gs şampiyon olsun
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