Everton, Lucas Digne'yi kadrosuna kattı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , 'yi kadrosuna kattı

    Everton, Lucas Digne'yi kadrosuna kattı

    ekiplerinden , İspanyol temsilcisi 'da forma giyen Fransız futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Everton bu için 20 milyon Euro ödeyecek.

    Milli futbolcu 'un formasını giydiği İngiliz ekibi , yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekibi, 'da oynayan Fransız defans oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Digne ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Everton'ın bu transfer için Barca'ya 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Başarılı futbolcu 12 numaralı formayı giyecek.
    25 yaşındaki futbolcu 2016 yılında Saint-Germain'den Barcelona'ya 16.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Digne kariyerinde daha önce Lille'de de forma giydi.
    Fransız futbolcu, Barcelona ile geçtiğimiz sezon çıktığı 20 müsabakada 1 gol kaydetti.

    1. 1.8.2018 12:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Everton, Lucas Digne'yi kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN