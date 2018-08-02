Mourinho’nun yerine Zidane – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’nun yerine Zidane

    Mourinho’nun yerine Zidane

    ekibi 'da menajer Mourinho'nun geleceği tartışma konusu oldu.

    İddialara göre; İngiliz ekibi bu göreve Zinedine Zidane'ı getirmeyi planlıyor.

    Zidane, 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda ev sahibi 'ın başında olacak.

    1. 2.8.2018
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