Max Meyer, Crystal Palace'ta – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    <a href="/index/max-meyer?id=e3cd6baf-1ab1-4816-90a6-d56796e378d6" class="" rel="tag">Max Meyer</a>, <a href="/index/crystal-palace?id=31f4608c-434b-4045-8503-28a92d29088b" class="" rel="tag">Crystal Palace</a>'ta

    ekiplerinden , Alman futbolcu 'i renklerine bağladı.

    İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 'nın 04 takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    Meyer, 'in ardından geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan 04'te tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol attı.

    1. 2.8.2018 23:05
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