İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Alman futbolcu Max Meyer'i renklerine bağladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Meyer, Bayern Münih'in ardından geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Schalke 04'te tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol attı.
- 2.8.2018 23:05
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Max Meyer, Crystal Palace'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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