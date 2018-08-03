Manchester City, Gabriel Jesus'un sözleşmesini uzattı
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    , 'un sözleşmesini uzattı

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a>, <a href="/index/gabriel-jesus?id=60f5c1f6-9b7c-4e22-b299-d80188d71458" class="" rel="tag">Gabriel Jesus</a>'un sözleşmesini uzattı

    İngiltere temsilcisi , Brezilyalı golcüsü 'un kontratını 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu

    ekiplerinden , Brezilyalı futbolcusu 'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi 2021'de sona erecek 21 yaşındaki Brezilyalı golcünün sözleşmesinin, iki sezon daha uzatıldığı belirtildi.

    'nın Palmeiras takımından geçen sezon 32 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edilen , formasıyla 53 maçta 24 gole imza atmıştı.

    'nda ise 22 karşılaşmaya çıkan Jesus, ağları 10 kez sarstı.

    1. 3.8.2018 11:53
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