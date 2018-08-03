Tottenham, Heung-Min Son ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Güney Koreli golcü futbolcu Heung-Min Son ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Tottenham, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atan Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Son, İngiliz ekibiyle 3 sezonda 140 maça çıkarken 47 gole de imzasını attı.
- 3.8.2018 14:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 4
Yorum
5323417160 olsa ne olur, olmasa ne olur
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Fenerbahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek
Toplam 1
Yorum
5323417160 eleyebilirse tabe :D
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Barcelona Yunus Akgün için geliyor!
Toplam 6
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5323417160 yollarini sasirmislardir :D
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