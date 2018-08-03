Tottenham, Heung-Min Son ile sözleşme yeniledi
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Tottenham, Heung-Min ile sözleşme yeniledi

    Tottenham, Heung-Min <a href="/index/son?id=0f537441-0314-4ed0-9df2-619b83e60af3" class="" rel="tag">Son</a> ile sözleşme yeniledi

    İngiltere ekiplerinden , golcü futbolcu Heung-Min ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    'de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Tottenham, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atan futbolcusu Heung-Min ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. , İngiliz ekibiyle 3 sezonda 140 maça çıkarken 47 gole de imzasını attı.
    1. 3.8.2018 14:10
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