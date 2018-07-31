Yerry Mina, Manchester United'ı takibe aldı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    , 'ı takibe aldı

    Yerry Mina, Manchester United'ı takibe aldı

    İsmi ile anılan , sosyal medyadan İngiliz devini takibe aldı.

    İngiliz basınına göre; bir dönem ve 'ın da ilgilendiği iddia edilen Barcelonalı yıldız futbolcu , 'a yeşil ışık yaktı.
    Resmi hesapları üzerinden Katalan ekibini takipten çıkaran 23 yaşındaki Kolombiyalı, İngiliz devini ise takibe aldı.


    YENİ ADRESİ İÇİN İPUCU VERDİ


    'nda Kolombiya ile sergilediği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken Yerry Mina'yı, bir başka Premier Ligi ekibi Everton da kadrosuna katmak istiyordu. Ancak, Kolombiyalı yıldız, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Manchester United'ı takibe alarak yeni adresi için ipucu verdi.
    Geçtiğimiz sezon Ocak ayı transfer döneminde ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Yerry Mina, Katalan ekibinde 5 karşılaşmada forma şansı bulurken, 1 asistlik katkı sağlayabildi.

    1. 31.7.2018 11:17
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