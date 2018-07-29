Matic sezon başında oynayamayacak – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Matic sezon başında oynayamayacak

    Matic sezon başında oynayamayacak

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho: "(Matic'in sağlık durumu) Ameliyat edildi. Sezon başında bizimle olamayacak"

    takımlarından Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, sakatlığı yüzünden yeni sezonun başlangıcını kaçıracak.

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 'a 4-1 yenildikleri maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, hazırlık kampına gelen ancak sahaya çıkmayan Matic'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    'nda Sırbistan forması giyen Matic'in, turnuva sonrası ilk kez 24 Temmuz'da takımla çalıştığını paylaşan Mourinho, "Dünya Kupası'ndan sakat döndü. İzin dönemi de iyileşmesi için yeterli olmadı. Sonrasında ameliyat edildi. Sezon başında bizimle olamayacak. Ne zaman döneceğini şu an için bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 29.7.2018 12:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Matic sezon başında oynayamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN