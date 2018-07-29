Matic sezon başında oynayamayacak
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho: "(Matic'in sağlık durumu) Ameliyat edildi. Sezon başında bizimle olamayacak"
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, sakatlığı yüzünden yeni sezonun başlangıcını kaçıracak.
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Liverpool'a 4-1 yenildikleri maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, hazırlık kampına gelen ancak sahaya çıkmayan Matic'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan Milli Takımı forması giyen Matic'in, turnuva sonrası ilk kez 24 Temmuz'da takımla çalıştığını paylaşan Mourinho, "Dünya Kupası'ndan sakat döndü. İzin dönemi de iyileşmesi için yeterli olmadı. Sonrasında ameliyat edildi. Sezon başında bizimle olamayacak. Ne zaman döneceğini şu an için bilemiyorum." ifadelerini kullandı.
- 29.7.2018 12:20
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Yorum
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Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Matic sezon başında oynayamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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