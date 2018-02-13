26 yaşında zorunlu emeklilik! Chelsea...
Geçen yıl oynadığı Chelsea maçındaki çarpışma sonrası kafatasında kırık oluşan İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin orta saha oyuncusu Ryan Mason, futbola veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak 2017'de Chelsea ile oynadıkları Premier Lig karşılaşmasında, Gary Cahill ile kafa kafaya çarpışan Ryan Mason, doktorların tavsiyesi üzerine aktif spor yaşantısına son verdi.
Ameliyat edilen ve bir hafta müşahede altında tutulan 26 yaşındaki futbolcu, mayıs ayında takımla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. Orta sahada görev yapan Mason'ı, Premier Lig 2016-17 sezonu öncesi 15,5 milyon avroya transfer ederek kulüp rekoru kıran Hull City, küme düşmüştü.
Profesyonel kariyerine, 2008'de altyapısından yetiştiği Tottenham'da başlayan Mason, 2015'te İngiltere Milli Takımı formasını da giymişti.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:44
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Giuliano'nun yerine Talisca
Toplam 8
Yorum
Salihcan talisca kesin WC 2018 kadrosunda , tek rakibi neymar olur. Talisca gibi serbest vurus kullanan veya topa vuran kim var ki?
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Volkan’a sevk yok
Toplam 16
Yorum
Murat FB yazmasan da anlaşılırdı FB li olduğun... Tekme yüzünden kırmızı almamayı bu konuya nasıl bağladın?
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Terim’i götürecek!
Toplam 9
Yorum
Hagi Hadi inşallah
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