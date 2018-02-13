26 yaşında zorunlu emeklilik! Chelsea...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak 2017'de Chelsea ile oynadıkları Premier Lig karşılaşmasında, Gary Cahill ile kafa kafaya çarpışan Ryan Mason, doktorların tavsiyesi üzerine aktif spor yaşantısına son verdi.

Ameliyat edilen ve bir hafta müşahede altında tutulan 26 yaşındaki futbolcu, mayıs ayında takımla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. Orta sahada görev yapan Mason'ı, Premier Lig 2016-17 sezonu öncesi 15,5 milyon avroya transfer ederek kulüp rekoru kıran Hull City, küme düşmüştü.

Profesyonel kariyerine, 2008'de altyapısından yetiştiği Tottenham'da başlayan Mason, 2015'te İngiltere Milli Takımı formasını da giymişti.