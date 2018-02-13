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    13 Şubat 2018, Salı
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    26 yaşında zorunlu emeklilik! ...

    26 yaşında zorunlu emeklilik! Chelsea...

    Geçen yıl oynadığı maçındaki çarpışma sonrası kafatasında kırık oluşan İngiltere Championship takımlarından 'nin orta saha oyuncusu , futbola veda etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak 2017'de ile oynadıkları Premier Lig karşılaşmasında, Gary Cahill ile kafa kafaya çarpışan , doktorların tavsiyesi üzerine aktif spor yaşantısına son verdi.

    Ameliyat edilen ve bir hafta müşahede altında tutulan 26 yaşındaki futbolcu, mayıs ayında takımla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. Orta sahada görev yapan Mason'ı, Premier Lig 2016-17 sezonu öncesi 15,5 milyon avroya transfer ederek kulüp rekoru kıran , küme düşmüştü.

    Profesyonel kariyerine, 2008'de altyapısından yetiştiği Tottenham'da başlayan Mason, 2015'te İngiltere Milli Takımı formasını da giymişti.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:44
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