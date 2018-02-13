Chelsea evinde galip
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ağırladığı West Bromwich Albion'ı 3-0 mağlup etti.
Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada Chelsea, 25. ve 71. dakikalarda Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, 63. dakikada ise Nijeryalı oyuncusu Victor Moses'in attığı gollerle rakibini 3-0 yendi.
Son iki haftada sahadan mağlup ayrılan son şampiyon Chelsea, bu sonuçla kötü gidişe son verdi. Chelsea elde ettiği galibiyetle puanını 53'e çıkardı, West Bromwich Albion ise 20 puanla son sırada yer aldı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:09
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Volkan’a sevk yok
Toplam 3
Yorum
mustafa olçay bu beşiktaş çok kollanıyor arkadaş çokk ..!!
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Terim’i götürecek!
Toplam 3
Yorum
fenerli Bence ne Terim ne Gomis. Galatasaray'ın peşindeler hayırlısı olsun
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Volkan’a sevk yok
Toplam 3
Yorum
gio1903 küfüre devam ama beşiktaşlıysan yersin cezayı talimat değişirken sadece bjkli futbolcular içindir diye yazılmış galiba
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