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    13 Şubat 2018, Salı
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    evinde galip

    Chelsea evinde galip

    İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında ağırladığı 'ı 3-0 mağlup etti.

    Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada , 25. ve 71. dakikalarda Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, 63. dakikada ise Nijeryalı oyuncusu 'in attığı gollerle rakibini 3-0 yendi.

    Son iki haftada sahadan mağlup ayrılan son şampiyon Chelsea, bu sonuçla kötü gidişe son verdi. Chelsea elde ettiği galibiyetle puanını 53'e çıkardı, ise 20 puanla son sırada yer aldı.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:09
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