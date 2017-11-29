Everton'da Sam Allardyce dönemi
Premier Lig takımlarından Everton yeni menajerin Sam Allardyce olduğunu resmen açıkladı. "Big SAM" yani "Koca Sam" lakaplı futbol adamı yıllık 6 milyon pound (yaklaşık 35 milyon TL) kazanacak.
"Big Sam" yeni kulübünden yıllık 6 milyon pound kazanacak. Everton, Premier Lig'de 12 puanla 17. sırada ve küme düşmeme mücadelesi veriyor.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:41
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G.Saray'dan UEFA çıkarması
Toplam 9
Yorum
gsssssss 3 yıldır yatan van persie 15m euro odmedık bıde 1 mılyonluk ozan ve maıcondan az gol atan forvetler almadık sız batmadıysnz biz hiç batmayız
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 6
Yorum
fazkartal Veya babel forvet i ikileyip lens kanat oynamalı
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 6
Yorum
fazkartal Talisca halı saha futbolusu. Ne pres yapar ne top alır. İlerde top gelince şut çeker. Takım oyuncusu oğuzhan veya negredo oynamalı
Everton'da Sam Allardyce dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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