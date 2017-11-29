 Everton'da Sam Allardyce dönemi – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Everton'da Sam Allardyce dönemi

    Everton'da Sam Allardyce dönemi

    Premier Lig takımlarından Everton yeni menajerin Sam Allardyce olduğunu resmen açıkladı. "Big SAM" yani "Koca Sam" lakaplı futbol adamı yıllık 6 milyon pound (yaklaşık 35 milyon TL) kazanacak.

    Everton'da yeni menajer resmen belli oldu. İngiltere Milli Takımı'nda bir oyuncuyu oynatması için komisyon aldığı iddia edilen tecrübeli futbol adamının görevine son verilmişti. Bir süredir eşiyle tatilde olan Allardyce, Liverpool şehrine döndüğü gibi Everton'ın en büyük hissedarı Farhad Moshiri'yle görüştü ve anlaşmaya vardı.

    "Big Sam" yeni kulübünden yıllık 6 milyon pound kazanacak. Everton, Premier Lig'de 12 puanla 17. sırada ve küme düşmeme mücadelesi veriyor.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:41
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