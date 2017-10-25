 Unsworth yine görevde – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Unsworth yine görevde

    Unsworth yine görevde
    İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da David Unsworth, geçici teknik direktörlük görevine getirildi. Unsworth bugün Chelsea ile deplasmanda oynanacak İngiltere Lig Kupası 4. tur maçında takımın başında sahaya çıkacak. İngiliz teknik adam Unsworth, geçen yıl da Everton'da aynı görevi üstlenmişti.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:25
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