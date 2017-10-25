 Pep Guardiola, toptan şikayetçi – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Pep Guardiola, toptan şikayetçi

    Pep Guardiola, toptan şikayetçi

    Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere Lig Kupası’nda oynanan top için, üst düzey müsabakalar için kabul edilemez olduğunu belirterek, “Pazarlama, para, tamam ama kabul edilemez. Ağırlığı yok, hiçbir şey yok” dedi.

    Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Wolverhampton'ı penaltılarda 4-1 yenerek, çeyrek finale çıktı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kupa maçlarında oynanan topu eleştirdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, üst düzey bir müsabaka için bu topun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Çok hafif, her yere taşınıyor, iyi bir top değil. Böyle bir topa vurmak imkansızdır. Şunu söyleyebilirim; kazandık, o yüzden mazeret göstermeyeceğim. Oyuncularımın hepsi, 'Ne oldu' diye sordu. Üzgünüm İngiltere Lig Kupası gibi bir rekabet için ciddi bir top değil. Pazarlama, para, tamam ama kabul edilemez. Ağırlığı yok, hiçbir şey yok" diye konuştu.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:27
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