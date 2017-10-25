Leicester City'de Puel dönemi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fransız teknik adam Claude Puel ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaştı.
Leicester City'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki teknik direktörle haziran 2020'ye kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Son olarak bir diğer Premier Lig ekibi Southampton'ı çalıştıran Puel, Nice, Olympique Lyon, Lille ve Monaco'da da teknik adamlık görevinde bulunmuştu.
Craig Shakespeare ile geçen hafta yolları ayıran İngiliz ekibi, bu sezon 9 haftası geride kalan ligde 9 puanla 14. sırada yer alıyor.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:13
-
Lens topun ağzında
Toplam 26
Yorum
uğur FB DEN GS DAN OYUNCU ALMAYALIM YAHU
-
Lens topun ağzında
Toplam 26
Yorum
balloo geçen sene fenerbahçe 'de iyi oynamasının sebebi taraftardır. lens önemsenmek istiyor, olmayıncada duygusala bağlıyor..beşiktaşta işi zor.
-
Lens topun ağzında
Toplam 26
Yorum
Ertan Bu sene yapılan transferlerin hiçbiri tutmadı, yani yapılan transferler tam manası ile birer fiyasko! YAZIK HEMDE ÇOK YAZIK.PARALARDA UÇTU.
Leicester City'de Puel dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.