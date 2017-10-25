Leicester aradığı menajeri buldu
Premier Lig'in ilk 8 haftasında sadece 6 puan toplayan Leicester City'de görevine son verilen menajer Craig Shakespeare'in yerine düşünelen adaylar belli oldu.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Leicester City, Fransız menajer Claude Puel'i göreve getirme konusunda anlaştı. Leicester City ile üç yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilen 56 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Southampton'ı çalıştırmıştı. Claude Puel kariyerinde Nice, Lyon, Lille ve Monaco gibi takımlarda var.
?Leicester City'de menajerlik koltuğunun diğer adaylar ise Ryan Giggs ve Phil Neville olduğuda İngiliz basınında yer aldı.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:05
-
MHK'dan açıklama geldi! Çakır yorumu...
Toplam 10
Yorum
mehmetaliyıldız maça niçin cüneyti verdiniz verdikten sonra ne söylediniz. Ali palabıyıkı neden vermediniz? hakemleri isteğe göre mi veriyorsunuz? takımların istemediği hakemler mi var neden? bu kural her takım için geçerli mi
-
Oğuzhan'a neler oldu?
Toplam 10
Yorum
Kartal Kardes bizde Olcay Sahan o 10 numarayi giydi 3 sene. Sergen'e bisey olmadiysa artik hiç olmaz hehe
-
Oğuzhan'a neler oldu?
Toplam 10
Yorum
BJK'li valla 15 milyon € veren varsa hemen satin derim...
Leicester aradığı menajeri buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.