 Harry Kane'nin bonservisi korkuttu! – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Harry Kane'nin bonservisi korkuttu!

    Harry Kane'nin bonservisi korkuttu!
    Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Tottenham, yıldız golcüsü Harry Kane için 250 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Real Madrid'in uzun süredir peşinde olduğu 24 yaşındaki başarılı santrfor, 2017 yılında oynadığı 40 maçta 45 gol kaydetmeyi başardı. Kane, sahneye Türkiye'de düzenlenen U-20 Dünya Kupası'nda çıkmıştı.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:31
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Harry Kane'nin bonservisi korkuttu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.