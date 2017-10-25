Harry Kane'nin bonservisi korkuttu!

Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Tottenham, yıldız golcüsü Harry Kane için 250 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Real Madrid'in uzun süredir peşinde olduğu 24 yaşındaki başarılı santrfor, 2017 yılında oynadığı 40 maçta 45 gol kaydetmeyi başardı. Kane, sahneye Türkiye'de düzenlenen U-20 Dünya Kupası'nda çıkmıştı.