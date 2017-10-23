 Everton'da Koeman ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'da ile yollar ayrıldı

    Everton'da Koeman ile yollar ayrıldı

    İngiltere Premier Lig takımlarından 'un sahasında 'e 5-2 mağlup olduğu karşılaşmanın faturası teknik direktör 'a kesildi. Everton kulübü Koeman ile yollarını ayırdı.

    İngiltere Premier Lig'de bu hafta sahasında 'e 5-2 mağlup oldu. Taraftarlar tarafından büyük tepki çeken bu skor sonrası Everton yönetimi 'ın kulüple olan ilişiğini kesti. Everton'ın yeni antrenörünün kim olacağı ise belirsizliğini koruyor.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:53
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