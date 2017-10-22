Dev maçta 7 gol! Mesut Özil şov yaptı
Premier Lig'de Mesut Özil, Everton deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performansıyla Arsenal'in galibiyetinde önemli rol oynadı.
Premier Lig'de bu sezon Arsenal formasıyla 6 maçta sıfır çeken Mesut Özil, Everton'a patladı. Türk asıllı Alman yıldız, takımının deplasmanda 5-2 kazandığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansıyla şeytanın bacağını kırdı.
Goodison Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 12'de Wayne Rooney'nin golüyle öne geçti: 1-0. 40'ta Nacho Monreal ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.
53'te sahne alan Mesut Özil bu sezon siftah yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-2.
Gueye 68'de kırmızı kart gördü
68'de Xhaka'ya sert müdahalede bulunan Everton'dan Idrissa Gueye, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 74'te Mesut'un 'alda at' dercesine verdiği pasta, Arsenal'in flaş transferi Lacazette farkı 2'ye çıkardı: 1-3.
90'da Aaron Ramsey durumu 4-1 yaptı. Cech'in inanılmaz hatasında Niasse farkı 2'ye indirdi: 2-4.
90+5'te Alexis Sanchez düelloda son sözü söyledi: 2-5.
Bu sonuçla Arsenal puanını 16'ya yükseltirken, Everton 8 puanda kaldı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:53
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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