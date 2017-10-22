 Dev maçta 7 gol! Mesut Özil şov yaptı – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Dev maçta 7 gol! şov yaptı

    Dev maçta 7 gol! Mesut Özil şov yaptı

    Premier Lig'de , Everton deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performansıyla 'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

    Premier Lig'de bu sezon formasıyla 6 maçta sıfır çeken , Everton'a patladı. Türk asıllı Alman yıldız, takımının deplasmanda 5-2 kazandığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansıyla şeytanın bacağını kırdı.

    Goodison Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 12'de Wayne Rooney'nin golüyle öne geçti: 1-0. 40'ta Nacho Monreal ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.

    53'te sahne alan Mesut Özil bu sezon siftah yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-2.



    Gueye 68'de kırmızı kart gördü

    68'de Xhaka'ya sert müdahalede bulunan Everton'dan Idrissa Gueye, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 74'te Mesut'un 'alda at' dercesine verdiği pasta, Arsenal'in flaş transferi Lacazette farkı 2'ye çıkardı: 1-3.



    90'da Aaron Ramsey durumu 4-1 yaptı. Cech'in inanılmaz hatasında Niasse farkı 2'ye indirdi: 2-4.

    90+5'te Alexis Sanchez düelloda son sözü söyledi: 2-5.

    Bu sonuçla Arsenal puanını 16'ya yükseltirken, Everton 8 puanda kaldı.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:53
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