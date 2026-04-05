Bursaspor şampi...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bursaspor, en yakın takipçisi Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti. Timsah'ın gollerini 53. dakikada Ertuğrul İdris Furat ve 87'de Baran Başyiğit attı. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Önümüzde Ankara Demirspor maçı var. Ardından evimizde oynayacağımız Somaspor maçında, muhteşem taraftarımızla birlikte kupayı kaldırmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.