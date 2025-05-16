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Haberler TFF 2. Lig Kastamonuspor 0-0 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kastamonuspor 0-0 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 2. Lig Play-Off 2. Tur maçında Kastamonuspor evinde Altınordu’yla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla turu atlayan takım Altınordu oldu. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 20:34
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Kastamonuspor 0-0 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 2. Lig Play-Off 2. Tur maçında Kastamonuspor evinde Altınordu'yu konuk etti.

Bu mücadelede 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Altınordu ilk maçtan aldığı 1-0'lık galibiyet nedeniyle tur atlayan taraf oldu.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Haydar Avcı

Kastamonuspor: Furkan Taş, Oğuz Yılmaz, Ali Altınöz (Tamer Gümüş Fatih dk. 54), Erhan Kartal, Burak Bilgen (Metincan Cici dk. 64), Barış Gök, Çınar Tarhan (Mustafa Çaylı dk. 67), Naim Dönmez, Ömer Önder, Erkam Reşmen, Ersel Aslıyürek

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Eren Tokat, Yusuf Şahin Örnek (Ali Çırak dk. 77), Emir Can Gencel, Mete Yıldız, Emre Sabri Aydinel (Uğur Çetinkaya dk. 53), Ege Arslan (Furkan Emin Kaçmaz dk. 85), Sami Satılmış, Bahattin Karahan, Yakal Taylan (Kani Var Uzun dk. 54), Burak Gültekin (Ali Barak dk. 77)

Sarı kartlar: Erhan Kartal, Metincan Cici, Alptekin Çaylı (Kastamonuspor), Yakal Taylan, Emre Sabri, Aydinel, Burak Gültekin (Altınordu)

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