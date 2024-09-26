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Haberler TFF 2. Lig

Şenol Demir dönemi

TFF 2. Lig'de yer alan Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevine daha önce Diyarbakırspor'u şampiyon yapan Şenol Demir getirildi. Şenol Demir ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Demir, "Başkanımız ve yöneticilerimiz 'Bu kulübün sana ihtiyacı var' dediği anda bizim bu çağrıya kayıtsız kalma şansımız yoktu. Diyarbakır benim memleketim olduğu için hiç düşünmeden geri geldim" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Şenol Demir dönemi
TFF 2. Lig'de yer alan Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevine daha önce Diyarbakırspor'u şampiyon yapan Şenol Demir getirildi. Şenol Demir ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Demir, "Başkanımız ve yöneticilerimiz 'Bu kulübün sana ihtiyacı var' dediği anda bizim bu çağrıya kayıtsız kalma şansımız yoktu. Diyarbakır benim memleketim olduğu için hiç düşünmeden geri geldim" ifadelerini kullandı.
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