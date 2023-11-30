Elazığspor pes etmiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla dikkat çeken Elazığspor kolay kolay pes etmiyor. Turgutlu deplasmanında 87'de 1 puanı kurtardılar. Anadolu Üniversitesi maçında 2-0 geriye düşmelerine rağmen 90 dakikayı 3-2 galip tamamladılar. Son olarak Bulvarspor mücadelesinde 1-0'dan dönerek skoru 1-1'e getirdiler.

ALTAY BURADAN MUTLAK ÇIKAR

Çorum FK'ya 3-0 yenilen Altay ligde son sırada. Ancak teknik direktör Serkan Afacan oyuncularına sahip çıkarak buradan çıkacaklarını söyledi. Afacan "Maçta net penaltımız verilmedi. Rakibe kırmızı kart çıkmalıydı. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Altay taraftarının desteğiyle küme düşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı

İLGİNÇ GOLCÜ

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 2 kritik galibiyet alarak zirve yarışına dahil olan Karşıyaka'da Yasin Ozan'ın istatistikleri dikkat çekiyor. 32 yaşındaki santrfor iç sahada 5'te 0 çekti. Deplasmanda ise 6 golü bulunuyor.

3 MAÇTIR SESSİZ

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Ege temsilcisi 3 puana hasret kalırken Erokspor Afyonspor ve Diyarbekirspor ile oynadığı son 3 karşılaşmada ise fileleri sarsamadı.

YILIN GOLÜ HAKAN'DAN

Boluspor'un yetenekli futbolcusu Hakan Bilgiç'in Altınordu filelerine yolladığı gol ödüllendirildi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Altınordu maçında Hakan Bilgiç'in 36. dakikada kaydettiği gol 'Yılın Golü' seçilmiştir. Tebrikler Hakan Bilgiç!" ifadelerini kullanarak, futbolcunun bu başarısını kutladı.