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Fethiye iddialı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Somaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Erhan Altın "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbolcularımız maçın önemini biliyor. Rakibimizi analiz ettik. Haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz" dedi. Fethiye bu sezon ilk galibiyetinin peşinde.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Fethiye iddialı
TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Somaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Erhan Altın "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbolcularımız maçın önemini biliyor. Rakibimizi analiz ettik. Haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz" dedi. Fethiye bu sezon ilk galibiyetinin peşinde.
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