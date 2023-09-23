Fethiye iddialı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Somaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Erhan Altın "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbolcularımız maçın önemini biliyor. Rakibimizi analiz ettik. Haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz" dedi. Fethiye bu sezon ilk galibiyetinin peşinde.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Somaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Erhan Altın "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbolcularımız maçın önemini biliyor. Rakibimizi analiz ettik. Haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz" dedi. Fethiye bu sezon ilk galibiyetinin peşinde.